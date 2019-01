Lundby utklasset konkurrentene med seier i Sapporo

ntb_sport

Totningen tok totalt 229,8 poeng i rennet, 19,3 poeng foran toeren Katharina Althaus fra Tyskland. Tredjeplassen gikk til tyske Juliane Seyfarth.

Lundby lå allerede etter første omgang som nummer én, hvor hun ledet med 3,4 poeng. Hun hoppet da 128 meter. I andre omgang hoppet hun 133,5 meter, sju meter lengre enn Althaus.

Seieren er Lundbys første denne sesongen, og hennes 14. i verdenscupen.

Anna Odine Strøm kom på 7. plass, og Silje Opseth ble nummer 19.

– Betyr mye

– Denne seieren betyr utrolig mye. Jeg følte virkelig at jeg fortjente å vinne i dag, sier Maren Lundby til nettstedet berkutschi.com.

Lundby sa i et intervju like etter hoppseieren at det var fine flyforhold i bakken. Overfor nettstedet kaller hun sitt første hopp for ruskete, men sier hun berget og klarte å fly ned i bakken. Finalehoppet sier hun var et godt hopp.

– De andre henger ikke med når jeg tar ut mine beste hopp, sier Lundby.

Jobbet mentalt

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier Lundby har gjort mye jobb mellom rennene.

– En meget fortjent og ikke minst gledelig seier. Jobben som er gjort etter rennene i Premanon før jul har vært av ypperste kvalitet. Maren viser at hun er sterk mentalt når hun klarer å snu det som skjedde i 1. omgang i går til pallen og bakkerekord, og ikke minst den overbevisende seieren i dag. Det betyr mye for alle oss i NSF hopp i den situasjonen vi nå er i, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til berkutschi.com.

Hoppsjefen viser til fredagens renn i Sapporo hvor Lundby fikk seierssjansen ødelagt av elendige forhold i 1. omgang, men hvor hun i andre omgang satte bakkerekord og ble nummer tre.

(©NTB)