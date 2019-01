Fakta om Hillsborough-tragedien

ntb_sport

* 15. april 1989: 96 mennesker mistet livet i trengselen som oppsto på Hillsborough i Sheffield før og under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest.

* Liverpool-supporterne fikk umiddelbart skylden for at det oppsto uro på tribuneseksjonen bak det ene målet.

* Storbritannias verste idrettstragedie ble klassifisert som en ulykkeshendelse.

* 20 år etter tragedien ble de offisielle dokumentene rundt hendelsen offentliggjort.

* I september 2012, over 23 år etter tragedien, kom et uavhengig panel fram til at Liverpools supportere ikke på noen måte var skyld i det som skjedde, og at hovedårsaken var politiets mangel på kontroll. En ny etterforskning ble iverksatt.

* Både Englands fotballforbund (FA) og daværende statsminister David Cameron ba om unnskyldning overfor de etterlatte.

* I desember 2012 innrømmet David Duckenfield, politimannen som hadde ansvaret for vaktholdet under Hillsborough-tragedien, at han gjorde en feil som direkte forårsaket dødsfallene.

* I mai 2013 gikk flere overlevende etter ulykken til søksmål mot politiet og krevde erstatning.

* I april 2014 ble det satt i gang en høring for de 96 ofrene, hvor en jury skulle identifisere hvert enkelt offer og fastslå hvordan vedkommende døde.

* I april 2016 kom juryen til at ofrene var uskyldige i ulykken. Samtidig ble det konkludert med at de 96 fotballsupporterne døde som følge av en straffbar handling tilsvarende uaktsomt drap i norsk rettsterminologi.

* 29. juni 2017 ble seks personer siktet i forbindelse med Hillsborough-tragedien. Duckenfield var blant dem, og året etter ble han tiltalt for grov uaktsomt drap på 95 av de 96 som døde.

* 14. januar 2019: Rettssaken mot Duckenfield startet. Han har erklært seg ikke skyldig.