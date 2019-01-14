VM-sluttspillet håndball menn mandag

Gruppe C (i Herning):
Tunisia – Chile 36-30 (18-15), Norge – Østerrike 34-24 (16-13).
Senere kampstart: Danmark – Saudi-Arabia (20.15).
Gruppe A (i Berlin):
Serbia – Brasil 22-24 (11-14).
Senere kampstart: Russland – Tyskland (18.00), Frankrike – Korea (20.30).
Gruppe B (i München):
Island – Bahrain 36-18 (16-10).
Senere kampstart: Kroatia – Makedonia (18.00), Spania – Japan (20.30).
Gruppe D (i København):
Ungarn – Qatar 32-26 (16-11).
Senere kampstart: Argentina – Egypt (18.00), Sverige – Angola (20.30).