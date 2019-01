Guardiola ber City-spillerne la være å sjekke Liverpools kampprogram

ntb_sport

City er fire poeng bak serieleder Liverpool etter mandagens 3-0-seier over Wolverhampton. Alt tyder på at kampen om Premier League-tittelen nå kun står mellom de to.

Guardiola vil ikke at de lyseblå skal bruke energi på Liverpool. Han ber City-spillerne konsentrere seg om sitt eget spill.

– Vi kan ikke gjøre noe med Liverpools kamper. Det eneste vi kan gjøre for å legge press på dem, er å være klare når de kanskje feiler en dag.

– Jeg sier til spillerne at de ikke skal se på Liverpools kampprogram. Det kan de bare glemme. Tenker du på det, taper du som regel dine egne kamper, sier Guardiola, ifølge BBC.

For første gang står to lag med over 51 poeng etter 22 kamper i Premier League. Liverpool har 57 poeng mot Manchester Citys 53.

– I fjor hadde vi utrolige tall, men det er ikke lett å opprettholde en slik stabilitet. Liverpool har vært bedre enn oss denne sesongen. Det er ganske klart at hvis vi ikke vinner, vil de bli mestere. Derfor må vi legge press på dem og vinne våre kamper, sier Guardiola.

