Kraftig snøfall stopper onsdagens skiskyttersprint i Ruhpolding

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) skriver på Twitter at sprinten ikke kan avvikles som planlagt. Grunnen er at den lokale unntakstilstanden i Traunstein sør i Tyskland ikke er opphevet.

Ruhpolding har totalt fått to meter med snø de siste ukene.

IBU opplyser at de vil komme med mer informasjon så fort det lar seg gjøre.

Lokale myndigheter i Traunstein opplyste tirsdag i en uttalelse at unntakstilstanden i området vil vare minst til onsdag. Videre heter det at å avholde et verdenscuparrangement vil være «det stikk motsatte» fordi «folks sikkerhet har høyeste prioritet».

Perioden med unntakstilstand kan bli ytterligere forlenget.

Torsdag står kvinnenes skiskyttersprint på verdenscupprogrammet i Ruhpolding. Det er uklart om den vil gå som planlagt. Fredag og lørdag er det lagt opp til stafetter, mens det er fellesstart søndag.

Det har lavet ned enorme snømengder i store deler av Europa den siste tiden. I helgen måtte kvinnenes fartsrenn i alpint i østerrikske St. Anton utsettes på grunn av kraftig snøfall.

Johannes Thingnes Bø har vunnet sju av ti verdenscuprenn i vinter. Stryningen har fått en svær luke i sammendraget. Neste uke skal skiskytterstjernene gå renn i italienske Antholz.

