Williams innledet jakten på Grand Slam-rekord med seier

ntb_sport

Etter bare 49 minutter var kampen i Rod Laver Arena i Melbourne over og Serena Williams kunne juble over seier med settsifrene 6-0, 6-2.

Selv om Williams bare er 16.-seedet i turneringen, var det ventet at hun kom til å vinne mot Tatjana Maria, som er useedet i turneringen.

Den amerikanske tennisstjerna har vunnet 23 Grand Slam-titler så langt i sin karriere. Med én tittel mer vil hun tangere australske Margaret Counts rekord på 24 titler.

Williams tok seier i Australian Open for to år siden, men uteble i fjor på grunn av fødselspermisjon. Etter kampen tirsdag sier amerikaneren at seieren for to år siden var hennes største så langt i karrieren, og sier at hun er glad for å være tilbake.

– Jeg vet at Tatjana kan være utrolig utfordrende, spesielt for min spillestil, så jeg er glad for at jeg klarte å gjøre det jeg måtte gjøre, sier 37-åringen.

(©NTB)