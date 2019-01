Federer kjempet seg videre i Australian Open

ntb_sport

Det er 20. gang at Federer tar seg videre til 3. runde i den første Grand Slam-turneringen for året. Briten Evans holdt Federer til tie break i de to første settene, men tapte 5-7, 3-7.

Det tredje settet tok sveitseren hjem relativt greit med 6-3.

Federer som har vunnet 20 ganger på Grand Slam er ute etter sin sjuende seier i Australian Open. 37-åringen skal ut mot enten franske Gaël Monfils eller amerikanske Taylor Fritz i åttedelsfinalen.

2. runde fikk derimot en liten skrell da den femteseedede sørafrikaneren Kevin Anderson røk for amerikanske Frances Tiafoe med 6-4, 4-6, 4-6, 5-7. Anderson var i finalen i Wimbledon i fjor.

Sørafrikaneren viste storform da han vant sin femte seier på ATP-touren tidligere i måneden, men nå ble det bråstopp.

