Ronaldo avgjorde den utskjelte supercupen

Etter en time snek Ronaldo seg umarkert inn i motstanderens felt, og på et perfekt innlegg fra Miralem Pjanic hadde han en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

Milans jakt på utligning ble ikke hjulpet av at Franck Kessie pådro seg rødt kort kvarteret før slutt. Han ble sendt av banen for en stempling på innbytter Emre Can, og Juventus kunne feire nok en tittel.

– Jeg er veldig glad for å ha innledet det nye året ved å vinne min første tittel med Juventus, sa Ronaldo, som scoret sitt fjerde mål i de fire siste kampene.

– Det var en vanskelig kamp, ikke minst på grunn av heten. Vi spilte likevel godt og skapte mange sjanser. Nå skal vi feire denne seieren før vi jobber videre med å oppnå våre andre mål for sesongen.

Tradisjonelt spilles supercupen mellom serie- og cupmester, men siden Juventus vant begge turneringer forrige sesong stilte Milan opp som tapende cupfinalist.

Selv om det sto et trofé på spill, var opptakten til kampen preget av kritikk og negative røster. Årsaken var at kampen ble spilt i Jeddah i Saudi-Arabia, og både menneskerettssituasjonen i landet og kvinners stilling er blitt trukket fram som årsaker til at det ikke burde skjedd.

Amnesty International oppfordret lagene til å trekke seg fra kampen i protest mot drapet på journalisten Jamal Khashoggi, og mange har reagert på at kvinner ikke hadde lik adgang til tribunene som menn.

Italias visestatsminister Matteo Salvini har kalt avgjørelsen om å legge kampen til Saudi-Arabia både «sørgelig» og «ufin», og gjorde det klart at han ikke ville se kampen.

Det er 10. kamp den italienske supercupen er spilt i andre land. Tidligere er den gjennomført i USA, Libya, Kina og Qatar.

Juventus tok sin åttende seier i supercupen. Det en flere enn Milan.

