Solbakkens FCK senker prisene for å fylle tribunene

Det meldte klubben tirsdag på sitt nettsted.

Prisene senkes for enkelte billettkategorier med inntil 46 prosent. De billigste billettene for voksne koster heretter 100 og 120 danske kroner, mot tidligere 185.

På langsiden settes prisene litt opp midt på, men reduseres mer ute på sidene.

Ulike kamper deles i tre kategorier (A, B og C) ut fra viktighet og attraktivitet. Tidligere var det samme pris for alle superligakamper unntatt derbyet mot Brøndby.

For en del billettkategorier holdes prisene uendret. FCK gjør det klart at det var viktig at man ikke endret prisene så mye at supportere med sesongkort eller abonnementsordning skulle oppleve at de kommer dårligere ut. Det understrekes at slike kort fortsatt vil være mer prisgunstige enn enkeltbilletter.

FCK takker sine tilhengere for innspill på sosiale medier om billettprisene.

– Vi leser dem med stor interesse og tar dem med i våre løpende overveielser om det overordnede mål for oss alle: Flere tilskuere i Parken, står det.

Samtidig bes det om forståelse for at klubben ikke kommer til å gå inn i lange diskusjoner om prispolitikken på sosiale medier.

– Vår erfaring gjennom årene er at det ikke alltid er direkte sammenheng mellom lavere priser og flere tilskuere. Saken er mer sammensatt enn som så, men vi tror at billettprisen også betyr noe.

Det er for tiden vinterpause i dansk fotball. FCK spiller sin neste seriekamp hjemme mot OB 10. februar. Solbakkens lag overvintrer på tabelltopp tre poeng foran Midtjylland.

