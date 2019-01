Strålende Son hjalp Sør-Korea til gruppeseier

ntb_sport

Kina imponerte mer enn Sør-Korea i de to første kampene, men begge sto med full pott og var allerede klare for cupspillet. Det handlet om prestisje og en mulig lettere vei videre i turneringen da rivalene gjorde opp om førsteplassen i Abu Dhabi.

Son ble felt av Shi Ke og skaffet straffesparket Hwang Ui-jo utnyttet til å gi Sør-Korea ledelsen etter et snaut kvarter, og det var hans hjørnespark Kim Min-jae omsatte i 2-0-målet i det 51. minutt.

Som gruppevinner får Sør-Korea møte en gruppetreer i åttedelsfinalen neste tirsdag. Marcello Lippis kinesiske landslag møter Thailand allerede søndag.

Sør-Korea greide seg uten Son i de to første kampene mot Filippinene og Kirgisistan, som begge endte med knepen 1-0-seier. Tottenham-stjernen ankom i tide til den siste gruppekampen og blir så lenge Sør-Korea henger med i turneringen.

Landslagssjef Paulo Bento hadde på forhånd antydet at Son kunne bli spart i onsdagens kamp med tanke på cupkampene som venter. I stedet gjorde han ham til kaptein. Son spilte 87 minutter og hadde en fot med i det meste Sør-Korea skapte.

– Selvsagt er jeg sliten. Jeg ventet ikke å være på banen så lenge. Men det er en ære å bære den røde trøya og spille for landslaget. Det er en god dag for meg, sa Son, som har spilt hele 13 kamper for Tottenham siden starten av desember.

Han vil bli savnet i London-klubben, særlig ettersom superspissen Harry Kane er ute til mars med en ankelskade.

Kinas landslagssjef Marcello Lippi hvilte for øvrig sin stjernespiss Wu Lei og playmakeren Hao Junmin.

– Vi må være ærlige. Sør-Korea er mye sterkere enn oss. De er raskere, teknisk overlegne og spiller mer større intensitet. De er blant favorittene til å vinne turneringen, sa Lippi.

I samme gruppe holdt Kirgisistan liv i sitt håp om avansement med 3-1-seier over Sven-Göran Erikssons Filippinene, som ble uten poeng i asiamesterskapet. For Kirgisistan vil tre poeng og 4-4 i målscore trolig holde til plass i åttedelsfinalen.

