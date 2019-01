Muguruza videre etter rekordsen kamp

ntb_sport

Kampen startet halv ett om natten lokal tid i Melbourne og var ferdig 12 minutter over tre. Da var det bare noen hundre tilskuere på tribunene på Margaret Court Arena, som har plass til 7500. En kvinne benyttet de mange ledige setene og la seg ned på tre av dem for å sove.

– Jeg kan egentlig ikke tro at det overhodet er noen her for å se oss klokka kvart over tre, sa Muguruza etter å ha vunnet kampen 6-4, 6-7 (3-7), 7-5.

Regnpauser og flere svært langvarige kamper torsdag gjorde at starttidspunktet ble flyttet stadig lenger utover kvelden. Ved å spille kampen om natten greide man å få unna alle de oppsatte 2.-rundekampene torsdag, 16 stykker for menn og like mange for kvinner.

Seneste kampstart i Australian Open var fjorårets oppgjør mellom Elise Mertens og Daria Gavrilova, som begynte ett minutt før midnatt i Melbourne.

Nå kan det altså hevdes at den rekorden ikke kan slås, og at det i stedet var tidligste start som ble notert. Det var uomtvistelig fredag morgen da Muguruza og Konte gikk på banen, men kampen tilhørte altså torsdagsprogrammet.

Seneste avsluttede kamp på et dagsprogram i Australian Open er fortsatt kampen mellom Lleyton Hewitt og Marcos Baghdatis i 2008. Den var ferdig 4.34 om morgenen, dagen etter at den begynte.

Muguruza er tidligere verdensener med to Grand Slam-titler på merittlista, men hun er bare 18.-seedet i Australian Open. Hun vant kampen ved hjelp av oppgjørets to eneste servebrudd.

Da hun fikk spørsmål om hva hun skulle gjøre etter seieren, var svaret: – Spise frokost!

Neste motstander for Muguruza er Timea Bacsinszky, som hadde spilt ferdig sin kamp ti og en halv time før 3.-runderivalen var ferdig med sin.

