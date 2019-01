Belsvik inn i Kongsvingers trenerteam

ntb_sport

Det bekrefter klubben selv på sine nettsider fredag.

51-åringen ble i fjor sommer ansatt som daglig leder for Larvik Håndballklubb. Nå vender han tilbake til fotballen.

– Jeg har vært et halvt år vekk fra fotballen, men jeg må innrømme at jeg har savnet å være ute på feltet og jobbe i et team med klare og tydelige målsetninger om å utvikle spillere og laget til å bli bedre, sier Belsvik.

Han kaller videre jobbtilbudet på Kongsvinger «veldig fristende» og noe han ikke kunne si nei til.

Tidligere i uken ble Vitor Gazimba presentert som ny hovedtrener i Kongsvinger. Han kommer fra jobben som trener for Strømsgodsets rekruttlag.

Belsvik flytter til Kongsvinger og begynner i jobben for fullt 1. februar.

51-åringen var assistent i Stabæk da bærumsklubben tok sølv i Eliteserien i 2007 og gull i 2008.

