Carlsen kom for sent før seier i stjerneduell

Onsdag tok Carlsen en svært etterlengtet seier da han med storspill fikk lett match mot tenåringen Jorden van Foreest i Wijk aan Zee-turneringen. Med det brøt han rekken på 21 strake remis i langsjakk.

Det norske esset lå lenge an til å havne på remissporet igjen, men i det 45. trekket fikk verdensfirer Mamedyarov svi for å flytte fram H-bonden. Sjakkcomputerne gikk da fra å regne seg fram til sikker remis til overlegent Carlsen-overtak.

Aserbajdsjanerens feiltrekk kom i en svært komplisert stilling. En unøyaktighet fra Carlsen kunne fort ha vippet partiet motsatt vei.

– Jeg er glad for å slå en veldig sterk motstander. Det var ikke et briljant parti av meg, men jeg ventet ham ut, sa Carlsen i et intervju vist på TV 2.

Underveis så han ikke mulighetene for seier. Helt fram til Mamedyarovs feil trodde Carlsen at partiet styrte mot remis.

– Jeg så ikke sjansene etter tidskontrollen, men han mistet åpenbart tråden, sa han.

Mamedyarov er den siste spilleren som har påført Carlsen et tap. Det skjedde 31. juli i fjor. Siden har nordmannen gått 34 strake partier i klassisk sjakk uten nederlag.

Hyggelig gest

Fredagens parti fikk en uvanlig start. Carlsen kom nemlig 11 minutter for sent til bordet, men Mamedyarov svarte med en hyggelig gest. Motstanderen fra Aserbajdsjan ville nemlig ikke ha noen tidsfordel av Carlsens forsentkomming. Han valgte å vente like lenge med sitt første trekk.

Carlsen har fått ros for lignende oppførsel selv. Under lynsjakk-VM i romjulen kom motstander Jan Nepomniasjtsji for sent til bordet, og da valgte Carlsen å gå for remis til tross for at han lå an til å ha et kjempeovertak. Poengdelingen sikret nordmannen nok en VM-tittel.

Etter seieren ville ikke Carlsen si noe om hvorfor han var forsinket til fredagens parti. I stedet flyttet han fokuset over på at Mamedyarov ventet med å gjøre sitt åpningstrekk.

– Jeg vet ikke hvorfor han ikke spilte.

Økte til Caruana

Stjerneduellen i Nederland var over etter 51 trekk. Carlsen spilte partiet med hvite brikker. Lørdag møter han russiske Vladimir Fedosejev i 7. runde av Wijk aan Zee-turneringen, som Carlsen har vunnet hele seks ganger tidligere.

Nordmannen er oppe i fire poeng av seks mulige. Det er like mange som det Nepomniasjtsji, hjemmehåpet Anish Giri og kineiske Ding Liren har på toppen av sammenlagtlista.

Med en ny seier økte Carlsen ytterligere luken ned til Fabiano Caruana på verdensrankingen. Han er nå 9,9 poeng foran amerikaneren med 2837,9 mot Caruanas 2828.

