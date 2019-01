Trav Jarlsberg fredag

ntb_sport

{bi}1. løp. 2100 m. Auto V65-1:{bt} 1) Mai Oda 1.29,4, Cecilie Høgsaas Eide, Eiksmarka. K. Malmin, 2) Lørdagsgodt 1.30,6, 3) Kleppan Tina 1.30,9, 4) Hvalstad Loke 1.31,0, 5) Jentefuten 1.31,0,. Odds: 2,3 (4). Trippel: 35,76 (4-3-2). Plass: 1,45-1,8-2,52.

{bi}2. løp. 2100 m. Auto V65-2:{bt} 1) Obrigado Brazz 1.15,9, Jannike Nilsen, Sem. H. Kolle, 2) Tuileries (DK) 1.15,9, 3) Nad Al Sheba 1.16,4, 4) Cromwells Shadow 1.17,0, 5) Thai Voyager 1.17,4,. Odds: 3,87 (6). Trippel: 23,25 (6-9-5). Plass: 1,08-1,04-1,11.

{bi}3. løp. 2100 m. Auto V65-3, V5-1:{bt} 1) Frøyu Pelle 1.27,8, Johnny Wilhelm Nilsen-Siri Braathen. G. Austevoll, 2) Mine 1.27,9, 3) Tusse Storm 1.28,0, 4) Neslands Tron 1.28,0, 5) Fjord Jerka 1.28,0,. Odds: 1,51 (1). Trippel: 50,57 (1-4-7). Plass: 1,07-1,22-2,16.

{bi}4. løp. 2100 m. Auto V65-4, V5-2:{bt} 1) Restless By The Sea 1.16,5, Stall By The Sea. D. Dalen, 2) Circe des Emois (FR) 1.16,6, 3) Lady Zagara 1.16,7, 4) Jolanta 1.16,7, 5) Classic Thompson 1.16,8, 6) Magic In Mind 1.16,8.Odds:. (10). Trippel: 171,44 (10-3-9). Plass: 1,6-1,56-5,05.

{bi}5. løp. 2100 m. Auto V65-5, V5-3, DD-1:{bt} 1) No Limit L.A. 1.14,6, Sammy Attard. P. Midtfjeld, 2) Thai Profit 1.14,8, 3) Hades Håleryd (S) 1.14,8, 4) American Cheque (US) 1.14,9, 5) Licensee 1.15,0,. Odds: 6,4 (11). Trippel: 119,71 (11-1-6). Plass: 2,18-1,7-3,96.

{bi}6. løp. 1609 m. Auto V65-6, V5-4, DD-2:{bt} 1) Harald 1.25,9, Stall AnBeRa. O. Østre, 2) Solva 1.26,4, 3) Jærvsøælva (S) 1.27,0, 4) Jerkeld Frøya 1.27,5, 5) Hafell Kuling 1.27,7, 6) Kile Balder 1.27,8.Odds: 2,47 (6). Trippel: 108,54 (6-8-7). Plass: 1,4-1,68-2,33.

{bi}7. løp. 2100 m. Volte V5-5:{bt} 1) Høiby Edel 1.36,8, Tore Lereng, Gjøvik. E. Høitomt, 2) Maris Rappfot 1.36,8,. 3) Spang Linsi 1.36,9, 4) Frøken Helmine 1.37,1, 5) Gjærla Stjerna 1.37,2, 6) Balett 1.37,9, g.. Odds: 3,09 (7). Trippel: 116,3 (7-9-2). Plass: 1,44-2,14-1,86.

Totalomsetning: Kr. 3.294.350.

(©NTB)