Arsenals derbyseier gir full spenning om mesterligaplass

ntb_sport

Med seieren drar det seg til i toppen av Premier League-tabellen. I likhet med Manchester United står Arsenal med 44 poeng mot fjerdeplasserte Chelseas 47.

– Vi trengte å vinne i dag. Kampen var en sekspoengskamp, og jeg synes forpliktelsen i dag var fantastisk fra alle gutta, sa Koscielny til BT Sport.

Den franske stopperveteranen var kampens store spiller. Nylig kom han tilbake fra et langvarig skadeavbrekk etter en avrevet akillessene.

Arsenal åpnet lørdagens storkamp i et skyhøyt tempo og skapte tidlig flere store sjanser ved blant andre Pierre-Emerick Aubameyang og Koscielny.

De røde og hvite presset høyt med mange spillere, og etter 14 minutter fikk de lønn for strevet. Etter en kort corner slo Héctor Bellerín inn til Lacazette. Franskmannen vendte opp og fra hjørnet av femmeteren hamret han inn ledelsen i det nærmeste hjørnet. Det var hans åttende scoring for sesongen.

Skulder-mål

Chelsea overtok initiativet, men sju minutter før pause fikk Arsenal frispark på høyresiden. Ballen ble slått på bakerste, der Sead Kolasinac headet ballen ned til Sokratis. Han lempet ballen inn bak Chelsea-forsvaret, der midtstopperkollega Koscielny forsøkte å heade ballen i mål.

Franskmannen bommet med hodestøtet, men til hans og Arsenals store glede traff ballen skulderen og gikk i mål bak Chelseas sisteskanse Kepa. Med scoringen ble han Arsenals første forsvarer til å score 20 mål i Premier League, ifølge statistikktjenesten Opta.

– Jeg er veldig fornøyd med å score, for det var veldig viktig for laget. Når man snakker om å holde nullen, handler det ikke bare om forsvarsspillerne. I dag viste vi alle at vi er sammen. Angrepsspillerne jobbet hardt også, noe som hjelper resten av laget, sa Koscielny.

Sekunder før pause var kun stolpen i veien for en Chelsea-redusering da Marcos Alonso headet en corner mot mål. Ettersom headingen ikke teller, sto de blåkledde med null skudd på mål i løpet av de første 45 minuttene.

Etter en forrykende første omgang der Arsenal var det førende laget, gikk Chelsea ut med ny giv i annen omgang.

Bellerin ut med skade

De presset høyt og hadde ballen soleklart mest, men igjen var det Arsenal som sto for sjansene. Drøye 20 minutter før slutt gikk hjemmelaget derimot på en stor smell, da høyreback Bellerin måtte ut med skade. Spanjolen holdt seg til kneet og vred seg i smerte etter at han så ut til å ha tråkket feil.

Chelsea satte innpå stjerneskuddet Callum Hudson-Odoi, men 18-åringen klarte ikke å snu det for gjestene. Chelsea presset på for redusering, men kampen ebbet ut og Arsenal tok tre meget viktige poeng mot tabellnaboen.

Med seieren knappet de innpå Chelsea, som innehar den viktige 4.-plassen. Mellom London-rivalene skiller tre poeng. Resultatet gjør at også Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United kun er tre poeng bak plassen som gir mesterligaspill neste sesong.

(©NTB)