Klæbo avviser ikke fem VM-distanser

Lørdag gjorde han akkurat som for to år siden da han vant klassisksprinten i estiske Otepää. Det gjorde han til og med uten at kroppen var helt i toppslag.

Trønderen styrer stødig mot mesterskapet i Seefeld.

– Det føltes helt greit. Det var ikke noe monstersprut. Det tror jeg det er vanskelig å ha etter en slik periode. Jeg har prøvd å trene greit den siste tiden og skal inn i en ny treningsperiode med tanke på det som skal skje senere, sa Klæbo til NTB og VG.

Trening er viktig i tiden som kommer. Klæbo er opptatt av at han ikke skal gå for masse i ukene som venter. Det er også grunnen til at han ikke stiller på søndagens 15 kilometer klassisk i Otepää.

Siler ut

– Det er hovedgrunnen. Jeg må passe på at det ikke blir for mye. Målet er å gå fortest mulig i VM, og da må man ta beslutninger ut fra det. Da er det veldig greit å ta denne konkurransen, komme seg hjem og fortsette den gode treningsperioden vi er inne i. Da blir det NM og det som kommer etter det.

– Betyr det at du er klar for 15-kilometeren i klassisk i VM? Rennet er et uttaksrenn og du stiller ikke?

– Nei, det er nok en liten sjanse for meg å ta at jeg ikke går her søndag, men den sjansen tror jeg at jeg bare må ta. For meg er det viktigst at jeg går fortest mulig i VM. Det er det som er målet. Og så er det opp til Nossum og dem (landslagstrener Eirik Myhr Nossum) og ta ut det laget etter morgendagen. Jeg kunne nok slått bra fra meg, men er nødt til å tenke på totalen. Da tar jeg heller den sjansen, så får jeg se hvordan det går.

Fem?

Mest sannsynlig går heller ikke Klæbo neste helgs renn i Ulricehamn i Sverige. VM trumfer alt. Klæbo stiller i NM i Meråker, og han er trolig også med i Lahti helgen etter der igjen.

Klæbo går helt sikkert sprint, lagsprint, stafett og høyst trolig 15-kilometeren i klassisk i VM. Spørsmålet er om han også går skiathlon dagen før lagsprinten.

– Er det mulig å gå fem løp i VM?

– De er selvsagt mulig, men spørsmålet er om det er lurt med tanke på å gå fortest mulig. Det er det som er utfordringen og som gjør det spennende. Det er tett mellom duathlon og lagsprint, og vi må se om det er mulig. Er man i kjempegod form, kan det være mulig. Det er helt avhengig av hvordan ting ser ut. Nå handler det om trening, og så får vi ta slike ting når det nærmer seg VM.

– Du avviser det ikke?

– Jeg avviser ingenting, men jeg går ikke fem distanser for å gå fem distanser. Jeg går det som jeg tror at jeg har best sjanse til å gå fort på. Det er planen. Vi får se underveis, men det kan bli for mye med fem distanser, sa Klæbo etter verdenscupseieren i Estland.

