Sarri tordnet mot egne spillere

Italieneren var tydelig irritert etter blåtrøyenes bleke opptreden.

– Dette tapet skyldtes vår mentalitet mer enn noe annet. Vi møtte et lag som var mer målrettet enn oss, og det kan jeg ikke akseptere. Fakta er at denne spillergruppen virker ekstremt vanskelig å motivere, sa en forbannet Sarri.

Chelsea hadde ballen klart mest i lørdagens kamp i Nord-London, men det offensive spillet var av det dvaske slaget. Gjestene hadde knapt avslutninger på mål.

Sarri valgte å starte oppgjøret uten en ordentlig spiss, men han avviste etterpå at taktikken hadde skylden for at det gikk galt. Alexandre Lacazette og Laurent Koscielny scoret Arsenals mål før pause.

– Når man ser på en kamp som denne, der det ene laget ville mer, så er taktikken likegyldig. Rent taktisk er begge lag på samme nivå, men de var mer målrettet. Arsenal var mer motivert hele veien, spesielt i begge boksene, sa Sarri.

Etter tapet blir Chelsea for alvor presset av Arsenal og Manchester United om den viktige fjerdeplassen, som gir mesterligaspill neste sesong. Chelsea har kun tre poengs klaring til de to rivalene.

