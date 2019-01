Solskjær med United-rekord, 2-1 over Brighton etter Pogba-mål

ntb_sport

Sju strake seirer, de fleste mot svært overkommelig motstand, gjør at oddsen stadig synker på at han får jobben på permanent basis fra sommeren av.

Lørdag ble Solskjær også den første manageren i klubben til å vinne seks ligakamper på rad fra debuten.

Brighton kom til Old Trafford med to Premier League-seirer over United i 2018, begge hjemme. United styrte det meste denne gangen, helt til Brighton reduserte.

Vakkert

Paul Pogba scoret på straffe, han ble selv felt i forkant, i 1.-omgangen. Ikke så lenge etter skrudde Marcus Rashford inn 2-0 oppe i det lengste hjørnet.

Det var et flott mål i angriperens 150. kamp for United. Det sendte også Rashford opp i fem scoringer siden Solskjær overtok for José Mourinho like før jul.

«Fantastisk mål av Rashford. Herlig å se ham tilbake på sporet under en manager som omfavner hans vidunderlige talent», tvitret den tidligere storscoreren Gary Lineker.

Tøffere

Ut fra nesten ingenting og helt mot spillets gang reduserte så Brighton etter 72 minutter. Pascal Gross skjøt ballen inn via tverrliggeren. Dermed var nerven plutselig tilbake i kampen.

Solskjærs rekke siden debuten 22. desember er ren nytelse for United-fansen. Fredag kommer en utfordring for United. Da venter Arsenal borte i FA-cupen.

Før turen til London er denne fasiten noe å hygge seg med for Uniteds tilhengere:

Brighton: 2-1 (h)

Tottenham: 1-0 (b)

Reading: 2-0 (FA-cup, h)

Newcastle: 2-0 (B)

Bournemouth: 4-1 (h)

Huddersfield: 3-1 (h)

Cardiff: 5-1 (b).

(©NTB)