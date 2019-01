Solskjær om Pogba-straffen: – Jeg ville ikke gjort det sånn

ntb_sport

Lørdag tangerte Ole Gunnar Solskjær rekorden for antall seirer på rad for en nyansatt trener i Premier League. Seieren kom etter scoringer av Pogba og Marcus Rashford, som virkelig har vist seg fram under den nye treneren.

Etter kampen snakket mange om Pogbas tilløp til straffescoringen. Franskmannen trippet mange små skritt før han ekspederte straffen i mål. På pressekonferansen etter kampen fikk Solskjær spørsmål om hva han synes om Pogbas opptreden.

– Han har scoret et par mål, har han ikke? Hvis han er komfortabel med det, så... Så lenge ballen går i nettet. Jeg ville ikke ha gjort det på den måten, men måten han treffer ballen på er god nok, sa nordmannen.

Etter at José Mourinho ble skiftet ut med Solskjær, har det vært et helt annet United-lag som vunnet gang på gang. Solskjær får mye av æren for økt selvtillit i laget. Selv vil han rette blikket mot spillerne.

– Jeg må si at spillerne må være stolte av formen de er i. Sju kamper på rad nå med seirer gir selvtillit. Kanskje om 10-15-20 år ser jeg tilbake på ting som dette. Jeg bryr meg aldri om rekorder, jeg har aldri brydd meg om de tingene. Men selvfølgelig, å være en del av et lag som vinner så mye, føles veldig bra. Og selvtilliten som vokser i garderoben, lagfølelsen var det som gjorde at de ikke tapte poeng i dag, sa Solskjær.

Hyller Rashford

Han håper og tror at laget vil fortsette den gode trenden.

– Forhåpentligvis vil det føre oss høyere på tabellen. Men, vi trenger å forbedre oss på noen ting. Defensivt må vi finne formen bedre. Vi må forsvare oss bedre med ballen.

Rashford har vært glimrende etter at Solskjær tok over managerjobben. Nordmannen ble spurt om Rashford er den beste angriperen i Premier League for øyeblikket.

– Du kan argumentere for mange spisser, men jeg er glad han er i laget mitt. Harry Kane er skadd, så kanskje det gir han bedre sjanser til å være best for tiden, sa en blid Solskjær.

– Ingen slår han i arbeidskapasitet og ingen slår han i holdninger. For øyeblikket er han veldig selvsikker foran mål. Han avslutter og prøver å skyte, han tenker ikke to ganger. Jeg synes han spiller sin beste fotball i karrieren for øyeblikket, lovpriset «sunny».

Ikke økt press

Selv om det kun har blitt seirer så langt, føler ikke den nye United-treneren på et økende press.

– Nei. Hvorfor? Du får mer selvtillit, du begynner å stole mer på gutta, du nyter det mer og alltid når man vinner kamper i fotball, nyter man det, sa han.

Han fikk også spørsmål om han er overrasket over at det er mulig å ha en seiersrekke som dette fra begynnelsen.

– Nei, svarte han kontant. – Ikke når man ser på spillerne jeg har, og klubben. Det er kvalitet overalt.

