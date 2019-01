Falla «lurte seg selv» for å beholde motivasjonen

ntb_sport

Langrennskjennere begynte å murre om at tiden i toppen var over for Caspersen Falla etter den skuffende sprinten i Dresden på nyåret.

Der underpresterte hun igjen basert på resultatene hun har oppnådd i mesterskap og i verdenscupen de siste årene.

Luktet det en regelrett fiaskosesong? Var årets sesong et omen om at karrieren var på hell?

Det kortsiktige svaret ga hun umiddelbart. 28-åringen slo tilbake på direkten med å slå Stina Nilsson i semifinalen, og deretter vant hun finalen i Otepää og klatret opp på pallen i verdenscupen for første gang denne sesongen.

Helgens renn i Estland ble en gedigen opptur for Falla. Også hun har kjent på en ulmende usikkerhet.

– Det er mange år siden jeg har gått så mange dårlige skirenn på rad, men jeg har prøvd å stå i det på et vis. Jeg har ikke glemt at jeg har kunnet det før. Jeg har vært flink til å prate med de folkene som har kunnet minne meg på at dette er noe jeg kan, sa hun til NTB.

Triks

Hun har hatt sin egen metode for å holde humøret og motivasjonen oppe. Trikset er ikke ukjent.

– Jeg har forsøkt å lure meg selv foran hver konkurranse, jeg har sagt at nå blir det bra. Da er det litt godt at jeg endelig fikk rett.

– Hva er det som gjør at det snudde så fort? Plutselig virket det som om du fikk tilbake farten i kroppen?

– Jeg trente veldig mye i desember etter at jeg var syk. Da fikk jeg en god treningsperiode, og så hadde jeg en god hardøkt før jeg dro til Dresden. Da føltes alt mye bedre, men jeg fikk det ikke ut der. Da kavet jeg rundt på isen og slet teknisk, selv om jeg følte at formen ikke var så ille. Da handlet det om å stå i det og ha troen. Denne uken har jeg bare prøvd å bygge opp overskuddet. Jeg har tatt det med ro. Da kan det løsne slik det gjorde nå, sa hun i det lille pressenteret på Tehvandi stadion i den estiske skibyen øst i landet, bare noen mil unna grensen til Russland.

Klaff

Hun forklarte om en dag da alt klaffet og at hun bare kunne spa på med krefter. Hun glitret i prologen og flekket tenner i fortsettelsen.

– Skiene gikk av seg selv, og det er bare veldig gøy. Dette betyr at det ikke blir en bortkastet sesong. Det er dette du trener for og legger mye krefter ned i. Det å få et resultat betyr mye og gjør at treningshverdagen blir artigere.

– Hva betyr dette opp mot VM?

– Det blir litt mer glede over det du gjør, fordi du vet at du kan. Jeg vet at jeg fortsatt kan komme til finaler, og jeg vet at jeg fortsatt kan vinne. Du bli usikker når du ikke får det til. Nå blir det mer glede over det.

Falla lot seg ikke skremme av at hun måtte sy noen sting etter rennet. Det skjedde etter at hun fikk staven til Stina Nilsson stukket inn i foten da begge kjempet for å gå videre fra semifinalen.

For Nilsson endte det i en skummel strekk. For Falla endte det med en skidress full av blod, et kutt, bandasje, plaster og til slutt sying av kuttet.

Hensynet til såre luftveier gjorde at Falla ikke gikk søndagens 10 kilometer.

Hennes neste opptreden blir under NM-dagene i Meråker neste uke.

