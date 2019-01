Helland raste mot RBK-styret

ntb_sport

Ingebrigtsen og Hoftun måtte forlate sine jobber 18. juli. Avgjørelsen kom som en overraskelse på de aller fleste, spillerne inkludert.

I timene som fulgte etter at avgjørelsen ble kjent både internt på Lerkendal og i offentligheten, tok Helland kontakt med de sparkede trenerne per tekstmelding. Disse støtteerklæringene ble et tema da rettssaken startet i rettssal 310 i Trondheim tinghus mandag.

Helland spør innledningsvis om Ingebrigtsen selv har valgt å gå fra sin stilling, og gir uttrykk for at han i så fall sikkert har en god grunn til det.

«Om du har fått fyken så e det en skandale uten sidestykke, hvilket æ ikke fatte. Slik som æ har oppfatta det så e spillergruppa i sjokk, i likhet med mæ», skriver RBK-profilen så.

Da Ingebrigtsen så bekrefter at han har fått sparken, svarer Helland:

«Kæm faen e det dem tru dem e som tar dem avgjørelsan der?! Kor va vi i 2014? Folk bli så historieløs at æ bli kvalm. Uansett ka som skjer så ska du vit at æ står bak dæ. Da Ingebrigtsen så bekrefter at han har fått sparken.

En tydelig oppbrakt Helland er også rask med å sende den sparkede assistenttreneren Erik Hoftun en lignende støttemelding per tekstmelding.

«Æ e helt målløs. Klarer ikke å fatt og begrip ka det e som foregår. Tru styret at dem spille FM …

Videre gir Helland uttrykk for takknemlighet for den jobben Hoftun og Ingebrigtsen har gjort for klubben og for han selv de siste fire årene.

«Og dere er hovedgrunnen til at vi spillerne har fylt opp peishylla med trofeer og hjertet med minner. Æ står bak dokk to uansett.», skriver han.

Hoftun takker i sitt svar for støtten.

«Det varmer veldig. Har vært en fornøyelse å være sammen med deg og dere de siste årene. Masse gode opplevelser og minner for resten av livet», skriver han blant annet.

