Siegel fikk mandag påvist en alvorlig korsbåndskade som gjør at han ikke hopper mer i vinter.

Tyskeren falt på 142,5 meter i andre omgang av lagkonkurransen, som Tyskland vant.

Etter fallet klaget trener Werner Shuster over at Siegel var gitt for høy fart, noe som ble tilbakevist av nordmannen Geir Terje Loeng, som var teknisk delegert (TD) under rennet, ifølge Dagbladet.

