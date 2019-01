Tønseth forteller om tøff gambling

ntb_sport

Riktignok var det langt opp til finnen Iivo Niskanen og russeren Aleksandr Bolsjunov på de to øverste pallplassene, men 3.-plassen til Tønseth var likevel noe som trønderen kunne være tilfreds med.

– Jeg gutset litt etter touren og trente ganske tøft. Jeg hvilte en og en halv dag, men så startet jeg opp med trening igjen. Tidligere har jeg prøvd med hvile, og da har jeg ofte blitt syk og har ødelagt mye. Jeg har prøvd å trene meg ut av touren og føler at jeg har lyktes noenlunde med det, samtidig som jeg kjenner at touren henger i, sa Tønseth til NTB.

Nytt opplegg

27-åringen har kjørt et annet opplegg en normalt etter dagene i Tour de Ski.

– Det er det første året at jeg har klart å løse touren. Jeg har alltid blitt syk og kommet dårlig ut av det. Jeg føler at jeg har knekt en kode i år, og det var dessverre mye trening som skulle til. Du kan ikke legge deg rett på sofaen etter en tour, det blir for stor forandring på kroppen. Jeg gikk for å fase det ut.

Når Tønseths løsning krones med 3.-plass og en sannsynlig plass på 15-kilometerlaget i VM, er det ikke rart at han er glad.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Det er langt opp, men Martin (Johnsrud Sundby) vant også med 45 sekunder før VM i Lahti. Det er en knallhard løype, og om noen skikkelig har dagen, så går det unna. Jeg er ikke bekymret. Det Niskanen driver med i dag er utklassing. Han er verdens beste klassiskløper, og når han ikke har gått Tour de Ski, men ligget og trent, så tipper jeg at det kan være mye av forklaringen.

VM-plass

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier at ingen løpere har fått beskjed om at de er klare for VM-laget på 15-kilometeren i klassisk. Laget blir offentliggjort etter NM i Meråker.

– Jeg vet ikke hva det betyr med tanke på VM, men det var en stor styrke å ta min andre individuelle pallplass i klassisk. Det var et av de viktigste løpene jeg skulle gå i år, og sånn sett er det artig at jeg lykkes.

De fem som i realiteten kjemper om en plass på 15-kilometerlaget i VM er Tønseth, Sundby, Sjur Røthe, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo.

