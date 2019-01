Ny skadesmell for Tottenham, Alli ute til mars

ntb_sport

Alli haltet ut i sluttfasen av helgens 2-1-seier over Fulham, og tirsdag ble skadens omfang konstatert. 22-åringens fravær blir et tungt slag for klubben som allerede må unnvære stjernespissen Harry Kane til mars på grunn av en ankelskade.

Dessuten er laget uten Son Heung-min så lenge han er opptatt med asiamesterskapet i Forente arabiske emirater. Sør-Korea spilte seg tirsdag fram til kvartfinale.

– Etter MR-undersøkelse og kliniske tester kan vi bekrefte at Dele Alli har en hamstringskade. Han skal ta fatt på en periode med rehabiliteringsøvelser med vår medisinske stab, og vi venter at han kan være tilbake på trening tidlig i mars, heter det i en uttalelse fra klubben.

Alli mister en rekke viktige kamper, deriblant mesterligakampene mot Borussia Dortmund.

Han mister også semifinaleretur og eventuell finale i ligacupen, minst en FA-cupkamp og en rekke viktige Premier League-kamper. Tottenham er nummer tre på tabellen i eliteserien.

Eric Dier er friskmeldt etter blindtarmoperasjon og kan rykke inn for Alli i ligacupkampen mot Chelsea torsdag. Fernando Llorente har vikariert for Kane.

