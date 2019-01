Rashford briljerer under Solskjærs lederskap

ntb_sport

Tre år etter sin forrykende start i Premier League, markerte Rashford (21) kamp nummer 150 med en minneverdig scoring på Old Trafford lørdag.

Stjerneskuddet vendte elegant bort Brightons Pascal Groß, før han smalt ballen i krysset. Med det sikret han United og Solskjærs sjuende strake seier. Selv har han i samme periode levert fem mål på seks kamper.

Etter Brighton-kampen var manager Solskjær ikke redd for å sammenligne spisstalentet med klubblegender som Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo.

– Han kan bli en spiller av øverste toppklasse. Han er kun 21, men han er moden for alderen, sa Solskjær.

Eventyrlig start

Rashford, som er født i forstaden Wythenshawe i Manchester, kom til klubben som sjuåring. Han fikk sin debut av daværende manager Louis van Gaal mot Midtjylland i februar 2016, og leverte to nettkjenninger. Da han fikk tillit fra start mot Arsenal, begeistret han Old Trafford-publikummet med to nye mål.

Rashford scoret i sitt første Manchester-derby, i sin Champions League-debut og i sin første landskamp for England. Den forrykende utviklingen stanset imidlertid brått opp da José Mourinho ankom Manchester United.

Portugiseren, en rigid og resultatorientert manager, brukte Rashford på flankene, og påla ham stort defensivt ansvar. Mellom august og desember scoret han kun to ganger. Da Rashford ble utvist mot Burnley i september, beskrev Mourinho han som «naiv».

Ny frihet

Da Mourinhos prosjekt i storklubben kollapset, kom Solskjær inn dørene med en helt annen filosofi. Nordmannen som har en eventyrlig karriere som målscorer bak seg, rendyrket Rashford som spiss og målsnik i et friere og mer angrepsrettet system. Med det har unggutten effektivt danket Lukaku ut av startelleveren, og superlativene hagler igjen i hans retning.

– Marcus vil bare lære. Iblant må han slepes ut av treningsfeltet fordi han bare ønsker å trene. Han er sulten, og han er en vinner, sa lagkamerat Ashley Young.

Rashford har nå rukket å score 41 ganger på 150 kamper. Ronaldo og Rooney leverte henholdsvis 25 og 45 etter sine første 150 kamper for klubben.

