9-0 ble til 10-0 for City

Riyad Mahrez hadde assist på scoringen til argentineren som er Diego Maradonas svigersønn.

9-0-seieren på hjemmebane over lille Burton gjorde selvsagt at det ikke var knyttet all verdens til spenning rundt returoppgjøret i Burton-upon-Trent.

Det solide resultatet på hjemmebane gjorde at Manchester City hvilte mange av sine beste spillere. Agüero, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez og Fabian Delph var de etablerte stjernene som startet kampen. Pep Guardiola hadde gjort åtte bytter på laget foran møtet med laget som trenes av Nigel Clough.

Den 18 år gamle vingen Ian Carlo Poveda fikk sin City-debut.

I finalen venter enten Chelsea eller Tottenham. Sistnevnte vant den første kampen på Wembley med 1-0, og derfor er det mest press på Chelsea foran returoppgjøret på Stamford Bridge torsdag.

Siden tapet for Leicester 2. juledag har Manchester City vunnet sju kamper på rad.

Ligacupfinalen spilles på Wembley 24. februar.

