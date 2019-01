Mesterlig spill av Pouille sørget for semifinale i Australian Open

ntb_sport

De to har møtt hverandre tre ganger tidligere, og men franskmannen har aldri vunnet et sett mot canaderen. Onsdag overrasket han ved å knuse Raonic etter fire sett.

Avgjørelsen kom i det fjerde settet, etter at Pouille brøt Raonic på 5-4. Det var på den tredje matchballen at franskmannen brøt, vant 6-4 og tok seg til sin første Grand Slam-semifinale. Han vant med sifrene 7-6, 6-3, 6-7, 6-4. Det er første gang siden 2010 at en franskmann er i semifinale i Australian Open.

– Jeg visste det kom til å bli tøft, men jeg spilte bra og klarte å angripe med serven min. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, uttalte en målløs Pouille etter kampen.

– Dette er et av de beste øyeblikkene i livet mitt, fulgte han opp med, til stor jubel fra tribunen.

Pouille, ranket som nummer 31 i verden, lå under 0-3 og 1-4 i det første settet, men hentet inn ledelsen til Raonic på mesterlig vis, brøt på 3-5 og vant 7-6 etter 7-4 i tiebreaket.

I det andre settet viste franskmannen muskler fra første serve og brøt til 3-1 og tok hjem settet 6-3.

Raonic, ranket som 17 i verden og stor favoritt før kampen, hadde kniven på strupen på 6-6 i det tredje settet, men i tiebreaket vant han overlegent 7-1. Dermed var det duket for et fjerde sett.

Pouille vant 6-4 og tok med det sin første seier over Raonic. Det er også hans beste resultat i en Grand Slam, med kvartfinale i både Wimbledon og US Open i 2016 som tidligere bestenoteringer.

I semifinalen møter Pouille vinneren av Novak Djokovic og Kei Nishikori.

(©NTB)