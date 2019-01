Norsk bandystjerne mister VM etter kneskade

ntb_sport

Det var i nest siste serierunde, hjemme mot Ready, at Jensen fikk en smell på utsiden av det høyre kneet. Han strakk leddbåndet på innsiden av kneet og måtte ga av isen.

– Siden den gang har jeg bare hvilt og sjekket om det har blitt noe bedre. Men det går ikke, rett og slett, sier Jensen til NTB.

Han hadde en skøytetest tirsdag, for å kjenne etter om det var muligheter for å bli med det norske landslaget til bandy-VM i Vänersborg i Sverige, men kneet spiller ikke på lag, og han må se mesterskapet fra egen sofa.

– Det er surt, selvfølgelig, men jeg får bare jobbe for å komme tilbake. Det kommer nye sjanser og det blir spennende neste år. Det er en fordel at det spilles VM hvert år, for det er alltid morsomt å spille, fortsetter Jensen, som tidligere har spilt sju VM for Norge.

Han ble toppscorer i VM i Sverige i 2017 med 17 mål på fem kamper. Han er også en av få nordmenn som har spilt på det øverste nivået i Sverige. 28-åringen spilte for Villa Lidköping sist sesong.

Stabæk leder 2–0 i kamper i kvartfinaleserien over Mjøndalen. Den første semifinalen spilles 11. februar, en kamp Jensen nå håper å rekke.

