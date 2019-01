ntb_sport

Stina Nilsson har fått påvist en brist på lårmuskelen.

– Sannsynligheten for at Stina Nilsson kommer til start under VM i Seefeld i februar er veldig liten, sier Grip ifølge Aftonbladet.

Det var i semifinalen og i duell med blant andre Maiken Caspersen Falla at Nilsson fikk en strekk i låret. Hun haltet ut av stadion etter å ha fått medisinsk behandling.

Hun valgte senere å trekke seg fra finalen som Falla gikk seirende ut av.

