Zagitova best i kortprogrammet, Gjersem sjanseløs

Zagitova vant både EM og OL i fjor, men mislyktes i VM og ble uten medalje der. Nå er ungjenta på jakt etter en ny tittel. Hun fikk 75,00 poeng for et solid program til musikk fra «Phantom of the Opera».

– Jeg hadde forberedt meg på et prikkfritt program. Jeg gjorde mitt beste for å holde følelsene i sjakk, og det gikk bra. Jeg gjorde noen små feil, men de fikk ikke særlig betydning for poengsummen. Nå retter jeg blikket mot friløpet fredag, sa Zagitova.

Det er russisk også på 2.-plass. Sofia Samodurova satte personlig rekord med 72,88 poeng, mens sveitsiske Alexia Paganini er nummer tre med 65,64.

De 24 beste i kortprogrammet får være med i friløpet. Camilla Gjersem var ikke i nærheten av det. Med 39,81 endte hun på 33.-plass og hadde bare tre konkurrenter bak seg.

I parløp leder franske Vanessa James/Morgan Cipres med 76,55 poeng etter kortprogrammet. Jevgenia Tarasova/Vladimir Morozov fra Russland har 73,90, mens italienske Nicole Della Monica/Matteo Guarise er to tidels poeng bak dem igjen.

De første medaljene i EM i Minsk deles ut etter friløpet for par torsdag kveld.

