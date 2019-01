Chelsea til ligacupfinalen etter straffespark

ntb_sport

Fernando Llorentes redusering til 2-1 tre minutter ut i 2. omgang gjorde at det endte 2-1 mellom klubbene etter 90 minutter, og dermed gikk det hele til straffespark etter som Tottenham vant hjemmekampen på Wembley 1-0. Det er ingen bortemålsregel i ligacupen.

Scoringen til spanjolen etter 48 minutter var derfor særdeles viktig. Llorente steg til værs og knuste David Luiz i hodeduellen.

Dessverre for Tottenham beholdt de ikke roen da det hele skulle avgjøres på straffespark. Det er kanskje en grunn til at Chelsea har vunnet en lang rekke flere titler enn Tottenham.

Tottenham bommet på to av sine straffer, mens Chelsea scoret på sine fire.

Eric Dier scoret et viktig straffemål for England i fotball-VM sist sommer, men denne gangen gikk skuddet langt over. Skuddet til Lucas Moura ble reddet av Chelseas keeper Kepa.

Chelsea avsluttet best fra krittmerket, og de åpnet også best. 27 minutter var spilt da de tok ledelsen. Målet kom etter en tabbe av Tottenhams keeper Paulo Gazzaniga. Eden Hazard slo en corner inn i feltet, og ballen gikk ut i feltet. N'Golo Kante sendte ballen i mål mellom beina på Eric Dier og deretter forbi Gazzaniga og i mål. Da var lagene like langt.

Bare ni minutter senere var det Chelsea som tok føringen etter et særdeles flott angrep. nevnte Hazard både startet og avsluttet det hele etter at flere andre var involvert underveis.

Llorentes scoring var den eneste hvilen, og da måtte det straffespark til. Det var de blå best på hjemmebane.

