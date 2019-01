Myrhol blir lagkamerat med norsk stortalent

ntb_sport

20 år gamle Paulsen Haug kommer fra Malmö og skal erstatte Emil Nielsen i Skjern-målet. Sistnevnte er klar for den franske storklubben Nantes.

Skjern bekrefter på sine nettsider at Paulsen Haug, som var med i den norske bruttotroppen til VM, har signert en treårskontrakt.

– Skjern er en stor klubb, som jeg er stolt og beæret over å bli en del av. Klubben er med i toppen og har levert store resultater i mesterligaen, som jeg håper kan gjenta seg de kommende årene, sier 20-åringen.

I Skjern er man fornøyde med signeringen.

– Da vi for to år siden hentet en ung målvakt i Aarhus, hadde vi store forventninger. Dem har Emil Nielsen innfridd til fulle, sier styreformann Carsten Thygesen.

– Vi har nå gått i samme retning, og har inngått en avtale med et lovende, ungt keepertalent med masse potensial. Våre forhåpninger er like store til Robin Haug, og vi er overbeviste om at han kommer til å utgjøre en sterk målvaktsduo med Bjørgvin Gustavsson, tilføyer han.

Paulsen Haug fikk plass på All Star-laget under U20-EM i Slovenia i fjor sommer.

Denne sesongen har han den høyeste redningsprosenten i den svenske ligaen.

