Real Madrid på god vei mot semifinale i Copa del Rey

ntb_sport

Lagene holdt følge med hverandre store deler av kampen, på stillingen 1–1 scoret Ramos sitt første mål på straffe tre minutter før pause.

I andre omgang svarte Girona med å gjøre det samme i 66. minutt: Alex Granell utlignet til 2–2.

Med 13 minutter igjen av kampen var Ramos der igjen. Denne gangen sørget han for mål ved å heade inn ballen etter at Marcelo hadde imponert med ballen foran mål. Så økte Karim Benzema ledelsen til 4–2 etter målgivende pasning fra Vinicius Junior tre minutter etterpå.

Ramos har nå ni mål denne sesongen, de to siste viktige i det som begynner å se ut som en ny giv for laget under manager Santiago Solari.

Det er i så fall god timing, med kamper mot Atlético Madrid i La Liga og deretter Ajax i Champions League i begynnelsen av februar.

I den andre kampen torsdag kveld spilte Espanyol uavgjort 1–1 mot Betis.

Returkampene i kvartfinalene i den spanske cupen spilles neste uke. Da tar Barcelona imot Sevilla etter 0-2-tapet onsdag, og Getafe spiller mot Valencia. Getafe vant 1–0 tirsdag.

(©NTB)