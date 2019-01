Thingnes Bø-seirer er blitt en vane

ntb_sport

Fredag plasserte han igjen samtlige konkurrenter i skyggen da han vant sprinten i høyden i norditalienske Antholz. Thingnes Bø måtte tåle et bomskudd på stående skyting, men var likevel 17,5 sekunder foran nærmeste utfordrer, lagkameraten Erlend Bjøntegaard.

Stryningen vinner så ofte og så overlegent at det nærmest er blitt normalen å se ham på toppen av seierspallen. Tarjei Bø uttalte at han nesten glemte å gratulere lillebroren fredag.

– Jeg synes nå lagkameratene mine er veldig flinke til å støtte meg og gratulere meg gang på gang. Men det er klart, jo mer du vinner … mamma og pappa sender ikke melding hver gang lenger, sa Thingnes Bø med et flir til NTB.

En snau time etter løpet kunne han informere om at han hadde fått gratulasjons-sms fra en sponsor, en onkel og kona Hedda Dæhli Bø.

Tøft

Og gratulasjoner er på sin plass. For selv om det ser lekende lett ut for 25-åringen, skal man ikke tro at sprintseieren i tynnluften i Antholz kom billig. Thingnes Bø var helt fullstendig utkjørt etter løpet.

– Det var så smertefullt. Jeg åpnet nok litt hardt, men det var jo bra at jeg gjorde det, for da holdt det til seier. Men jeg fikk det bare helt totalt på sisterunden. To meter før du går inn i en bakke, har du hentet deg inn igjen etter den forrige, og så får du bare døden i trynet igjen. Det var grusomt, sier Thingnes Bø.

Han gikk ut fra siste skyting med 9,5 sekunds forsprang til Martin Fourcade, som da ledet i mål.

– Heldigvis fikk jeg gode sekunderinger, og det gjør at jeg fikk litt ekstra motivasjon, sa Thingnes Bø.

Favoritt lørdag

Han lader om og gjør seg klar for jaktstart lørdag, der han naturlig nok går ut i ledelse.

– Det er verdenscupen sammenlagt som står på spill, og da kan jeg ikke senke kravene. Jeg må bare jage på videre. Jeg skulle gjerne hatt et treff til, så jeg hadde en ekstra luke på jaktstarten.

Men før jaktstarten skal han slappe av sammen med kona Hedda, som er på besøk i Antholz.

– Det er godt å ha henne her. Veldig bra energipåfyll på slutten av en treukersrunde, sier Thingnes Bø.

For ordens skyld: Han har vunnet 10 av 13 individuelle løp i verdenscupen denne vinteren. I tillegg er det blitt en 2.-plass, en 7.-plass og en 9.-plass. Nok en topplassering kan man nok vente seg lørdag.

