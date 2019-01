Christiansen etterlyser VM-svar

ntb_sport

26-åringen, som er i ferd med å få sin gjennombruddssesong på seniornivå, føler seg slett ikke trygg på at det blir VM-start på ham. Og han kunne godt tenke seg å vite hvordan han ligger an.

– Med Egil (Kristiansen) og Sigfried (Mazet) er jeg ikke trygg på noe som helst. Egil sier én ting og Sigfried en annen ting. De har ikke bestemt seg, og jeg vet ikke engang når uttaket kommer. Vi har bare fått beskjed om å gå så fort vi kan i hvert eneste løp, sa Christiansen til NTB før fredagens sprint i norditalienske Antholz.

– Jeg synes jo det er litt uklart, både overfor mediene og oss. Vi vet ikke noe mer enn dere journalister. Så jeg skulle gjerne hatt litt klarere beskjed, la han til.

Mulig uttak mandag

Christiansen begrunner kritikken med at det er vanskelig å satse alt på et løp når han ikke vet om han allerede er inne på VM-laget eller må konkurrere med lagkameratene om en plass i mesterskapet i mars.

– Det (et VM-hint) hadde jo gitt meg mer ro og selvtillit til å prøve å få et best mulig resultat. Du må liksom våge å feile litt for å lykkes, og hvis du hele tiden må forsvare en plass mot lagkameratene dine, så er det litt vanskelig å få ut 100 prosent av potensialet i løpet. Og da blir det ikke noe bra skirenn, og da blir det ikke noe VM heller. Så det er litt både og dette med å holde tilbake info og holde igjen VM-plassene, sier han.

Landslagssjef i skiskyting, Per Arne Botnan, skjønner at løperne er ivrige etter å vite hvordan de ligger an, men forstår ikke helt at kritikken fra Christiansen kommer nå.

– Det er sikkert alltid greit for løperne å vite det (når uttaket kommer), men samtidig har vi ganske mange gode herreløpere som er aktuelle. Og kriteriene er kjent: Vi kan ta ut inntil fire løpere av begge kjønn etter denne helgen. Det er ikke noe annerledes enn det har vært før. Så man må bare prestere, sier Botnan til NTB.

Skuffet på sprinten

Christiansen la ikke inn all verdens VM-søknad på fredagens sprint. Han bommet fire ganger på standplass og endte på 53.-plass i løpet som Johannes Thingnes Bø vant foran Erlend Bjøntegaard.

– Jeg gruer meg til å snakke med Sigfried (skytetrener) i kveld, innrømmet han.

Men med en 3.-plass og en 5.-plass fra tidligere i sesongen, samt en god stafett i Ruhpolding sist, er Christiansen selvsagt høyst aktuell for mesterskapet i Östersund. Det bekrefter også Botnan.

– Både Johannes, Tarjei (Bø), Erlend og Vetle har vært på pallen i vinter. Så det er klart at de er sterke kort å ha med seg videre, sier landslagssjefen.

Foruten de fire nevnte vil også Lars Helge Birkeland (nummer 15 fredag) og Henrik L'Abée-Lund (37) ha et ord med i laget.

