Eckhoff etter sesongbeste: – Har ikke voldsom selvtillit

ntb_sport

– Ja, det ble faktisk det, men det var et utrolig dårlig løp, så jeg var vel litt heldig med at flere slet her i høyden, sa hun til NTB etter jaktstarten i Antholz lørdag.

Fem bom på standplass var ikke akkurat noe å skrive hjem om.

– Det er ikke så veldig bra. Men jeg tar med meg det jeg kan av det positive, jeg går fort nå og det er bare å nullstille til i morgen, sa hun.

28-åringen mener at det er mer enn trening som er avgjørende på standplass.

– Det er mye selvtillit, og nå har ikke jeg sånn voldsom selvtillit, så jeg må bare fortsette å ha troen. Plutselig snur det.

Herrenes skiskytterkonge, Johannes Thingnes Bø, mener at Eckhoff er Norges største gullfavoritt i VM dersom hun skyter fullt.

– Det er veldig hyggelig. Ja, jeg må bare ha litt selvtillit. Det begynner å komme seg nå. Jeg driver alltid og surrer litt i begynnelsen av sesongen, og det er så unødvendig. Men plutselig snur det. Men alt skal klaffe i skiskyting, hvis du er litt usikker og litt redd så vises det på skytebanen, og da blir det ofte noen bom.

Nå virker hun å være på rett vei.

– Jeg håper det, jeg tror det, avsluttet hun.

(©NTB)