Kristoffersen fant rytmen for sent i Kitzbühel

– Jeg fant aldri rytmen, sa Kristoffersen til NTB etter å ha kjørt ned til en 11.-plass, 0,92 sekunder bak teten, etter første omgang. Det er uvanlig langt bak for nordmannen å være.

Rytmen fant han derimot i finaleomgangen, men da var det for sent. 24-åringen leverte omgangens nest raskeste tid, men det holdt likevel ikke til mer en den sure fjerdeplassen.

Dermed har Kristoffersen fortsatt ikke vunnet et verdenscuprenn siden slalåmrennet i Kitzbühel for ett år siden, og han har fortsatt til gode å slå Marcel Hirscher i slalåm denne sesongen.

Til norsk presse til stede i Kitzbühel lørdag sier Kristoffersen at han vet hvorfor det ikke stemmer, men at han ikke ønsker å snakke om det i mediene. Men det er lett å tolke ham dit at konflikten med skiforbundet koster krefter.

– Jeg har visst det en stund nå, men det blir så mye bråk hvis jeg sier ting i mediene. Jeg orker det ikke lenger, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Vi må gå litt i oss selv alle sammen. Hvis du ser på resultatene så er det vel ikke helt bra nok. Vi må gjøre ting bedre. Det er alltid mulig å gjøre ting bedre, og per dags dato er ikke det vi gjør godt nok, det gjelder meg selv også.

Har kjent på følelsen

Heller ikke Hirscher fikk det til å svinge i første omgang. Den normalt så suverene østerrikeren lå to plasser foran Kristoffersen, 0,88 bak Ramon Zenhäusern fra Sveits som ledet. Østerrikeren leverte finaleomgangens raskeste tid og kjørte seg opp til 2.-plass, 0,29 bak franske Noël Clement som vant rennet.

Clements landsmann Alexis Pinturault tok tredjeplassen, 0,36 bak.

– Jeg har kjent på den følelsen han (Clement) har nå, en ung løper som kommer opp og kjører uten press, med masse selvtillit, og så flyter det bare. Han har vunnet to på rad nå, jeg vant fire, så jeg vet hvordan den følelsen er, sa Kristoffersen.

– Selv er jeg 24 hundredeler bak Hirscher på 2.-plass. Det er ikke bittert, for jeg er ikke god nok, det innrømmer jeg selv, sa Kristoffersen og gjentok at man kanskje bør se på hvorfor de ikke er bedre per dags dato.

Kjempefornøyd

– Vi må se på hvorfor ting er som de er. Det er store forventninger, det er mer media enn det var før og flere sponsorer. Helhetspakka er annerledes enn det var da jeg var nitten. Det er stor forskjell, og da må man kanskje endre noen andre ting også, sa han.

– Mer trykk er proporsjonalt med resultatene. Og når du har 51 pallplasser og 16 verdenscupseirer, så er det kanskje ikke så rart i en alder av 24 år, sier Kristoffersen.

En som har grunn til å være fornøyd etter lørdagens renn er Jonathan Nordbotten, som kjørte seg kraftig opp med sterk kjøring i finaleløypa. Han klatret ti plasser til 13.-plass.

– Den annenomgangen er jeg kjempefornøyd med, sa 29-åringen til NTB.

– Det var deilig å få til et sånn renn, i hvert fall nå man har slitt så mye som jeg har gjort ved å ikke få resultater, så det var deilig å endelig få det til.

Leif Kristian Nestvold-Haugen endte på 16.-plass, mens Timon Haugan endte som nummer 26. Haugan kjørte seg til finaleomgangen fra startnummer 55.

Sebastian Foss Solevåg kjørte ut i første omgang, mens Bjørn Brudevoll ikke tok seg til finaleomgangen. Han endte på 38.-plass.

