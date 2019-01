Kristoffersen om Hirscher-duellen: – Alt stemmer for ham

ntb_sport

– Målet er å kjøre fort på ski og vinne, sier 24-åringen i forkant av Kitzbühel-rennet.

I fjor vant Kristoffersen den knalltøffe slalåmen foran Marcel Hirscher. Året før der igjen vant Hirscher da Kristoffersen kjørte ut i første omgang.

Kristoffersen seiret også i 2016, og Rælingen-gutten ser ut til å trives i den østerrikske bakken. Selv ser han på det som et helt vanlig renn.

– Kitzbühel er spesielt, det er det ikke noe tvil om, men det er fortsatt bare et vanlig slalåmrenn med to omganger, med de samme portene og de samme folkene som stiller til start.

Han sitter avslappet og snakker med de norske journalistene som har tatt turen til det legendariske skistedet i Østerrike.

– Det er kanskje den vanskeligste bakken i verdenscupen.

Liker tradisjoner

Slalåmrennet skulle opprinnelig ha blitt kjørt på søndag, men ble flyttet til lørdag – dagen når den lille alpebyen forvandles til en gedigen folkefest. Opp mot 50.000 tilskuere er ventet på tribunene og langs løypa.

– Jeg liker tradisjoner, så jeg liker egentlig at utforen kjøres lørdag. Men det er kult å ha slalåm på lørdag, det gjør ikke noe det. Det går veldig fint, smiler Rælingen-gutten.

Så langt denne sesongen har det kladdet litt for Kristoffersen. Likevel har han vært på pallen seks ganger, men aldri øverst. Erkerival Hirscher derimot har ti pallplasser, ni av dem på topp.

Vet hvorfor

Lørdag er en ny mulighet til å få has på Hirscher, som har virket ustoppelig – ikke bare denne sesongen, men flere år bakover i tid.

– Jeg vet hvorfor han er så god som han er, og jeg vet hvorfor det ikke er noen andre som er like gode. Jeg vet hvorfor jeg ikke er like god, men å utdype det i mediene blir for mye styr, svarte Kristoffersen kryptisk på spørsmålet om Hirscher-duellen.

Han smilte lurt da han fikk spørsmål om bråket med skiforbundet spiller inn på prestasjonene, men ville ikke si det direkte.

Han var også klar på at man «må ha hele pakka» for å vinne mot østerrikeren.

– Du må ha helheten. Det hjelper ikke å bare være god på en ting, eller ha én ting i opplegget som stemmer. Alt må stemme hvis du skal kunne kjempe mot Hirscher. For han så stemmer alt.

Ikke langt unna

Sannheten er at Hirscher er et knepp eller to foran Kristoffersen, men 24-åringen vet at han ikke er langt unna.

– Hadde jeg ikke gjort den lille feilen i slutten av Wengen-rennet, så hadde jeg vel slått han. Og hadde jeg ikke gjort de to store feilene i Adelboden, hadde jeg slått han der også.

I Wengen ble Kristoffersen nummer fire, Hirscher nummer tre. I Adelboden ble nordmannen treer, mens Hirscher vant.

– På fart er jeg vel ikke langt unna. Jeg tror ikke det er noen som har høyere toppfart enn det han og jeg har, jeg tror vi er ganske likt.

– Men han er best i verden, og det er ikke jeg, per dags dato.

