Trav Leangen lørdag

{bi}1. løp. 2140 m. Volte V5-1:{bt} 1) Grytting Ida 1.32,4, Linda Ofstad, Fannrem. A. Solhus, 2) Dag Åsa 1.34,5, 3) Høibygjerven 1.35,7, 4) Stensvik Teddy'n 1.34,3,. 5) Frøyspik J.R. 1.35,2,. 6) Tingstad Frøya 1.37,8, g.. Odds: 5,73 (11). Trippel: 760,62 (11-4-1). Plass: 2,75-2,74-6,45.

{bi}2. løp. 2140 m. Volte V5-2:{bt} 1) Mr. Unicum 1.16,5, Anita Valstad Hagmann, Askim. A. Hagmann, 2) Freaky Friday 1.16,5, 3) Play Online 1.16,5, 4) Martelle C.J. 1.16,9, 5) Bruno Marsh 1.17,6,. Odds: 23,02 (3). Trippel: 1502,7 (3-5-7). Plass: 3,38-2,08-2,72.

{bi}3. løp. 2140 m. Volte V5-3, V75-1:{bt} 1) Jærvsømina 1.30,9, Per Arne Eggan, Hellandsjøen. D. Dalen, 2) Soltuns Kosmos* 1.30,9, 3) Komnes Omer 1.31,0, 4) Bernard 1.31,0, 5) Odd Hera 1.31,0, 6) Minfaks 1.31,4, g.. Odds: 32,7 (4). Trippel: 3909,5 (4-2-12). Plass: 4,74-6,25-5,68.

{bi}4. løp. 2140 m. Auto V5-4, V75-2:{bt} 1) Daddy's Angel (S) 1.17,4, Torkil Steinshaug-Ely Rishaug Iversen. T. Steinshaug, 2) Carmen Division 1.17,4, 3) Princess Corner (DE) 1.17,7,. 4) Gabor B.R. 1.17,8, 5) Natacha Line 1.17,9, 6) Vacation Queen 1.18,2, g.. Odds: 22,8 (8). Trippel: 661,15 (8-4-3). Plass: 2,44-2,25-1,39.

{bi}5. løp. 2140 m. Volte V5-5, V75-3:{bt} 1) Stensvik Marikken 1.28,6, Inger Adele H. Helseth, Averøy. A. Stensen, 2) Lille Vilma 1.29,6, 3) Mine 1.28,1, 4) Rebekka 1.30,1, 5) Villmira 1.29,4,. Odds: 4,4 (5). Trippel: 183,78 (5-1-7). Plass: 1,67-2,06-1,44.

{bi}6. løp. 1640 m. Auto V75-4, V4-1:{bt} 1) Always On Time 1.13,8, Mette Teigen, Vestfossen. T. Solberg, 2) Love de Villeneuve* (S) 1.14,2, 3) The Last Ticket 1.14,5, 4) Fux Pride 1.14,6, 5) Ready Eddie 1.14,8,. Odds: 2,01 (4). Trippel: 130,6 (4-1-10). Plass: 1,29-1,89-1,19.

{bi}7. løp. 2140 m. Auto V75-5, V4-2:{bt} 1) Roi Du Monde 1.17,2, Stall Karalius. V. Hop, 2) Amigo Cortina (DE) 1.17,4, 3) Antibes Decoy 1.17,5, 4) Miss Tanic 1.17,9, 5) Prince Apollo S.H. 1.17,9, 6) Giggs B.R. 1.18,0.Odds: 2,06 (5). Trippel: 235,41 (5-4-2). Plass: 1,5-3,46-1,67.

{bi}8. løp. 2140 m. Volte V75-6, V4-3, DD-1:{bt} 1) Tripsson Ø.K. 1.26,3, Stall Guttene Fra Bergen. C. Antonsen, 2) Gaardens Viktor 1.26,3, 3) Tord Viking 1.25,8, 4) Stumne Scott 1.26,6, 5) Snonsøy Elda 1.27,7, 6) Jardar 1.26,9.Odds: 3,6 (3). Trippel: 664,93 (3-6-11). Plass: 1,7-2,47-4,75.

{bi}9. løp. 2140 m. Auto V75-7, V4-4, DD-2:{bt} 1) Down And Dirty 1.15,9, Stall Dirty. L. Kolle, 2) Rocket Man 1.16,0, 3) Balder Halbak 1.16,2, 4) Roxy Lady 1.16,3, 5) Seaborn Photo 1.16,3, 6) Master De Pan 1.16,4.Odds: 11,81 (3). Trippel: 1451,4 (3-1-4). Plass: 3,16-5,75-2,9.

Totalomsetning: Kr. 15.771.448.

