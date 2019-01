Aksel Lund Svindal: – Jeg legger opp etter VM

ntb_sport

Den norske alpinkongen kom med beskjeden under KitzRaceParty, et arrangement for Hahnenkamm-rennenes samarbeidspartnere og VIP-gjester.

– Jeg konsentrerer meg om rennene i Åre, de blir mine siste konkurranser på toppnivå, sa han. Uttalelsen er gjengitt på nettstedet til Østerrikes OL-komité og ble fanget opp av NRK søndag morgen.

Svindals vonde kne har sørget for at han står over alle rennene i Kitzbühel denne helgen. Sannsynligvis står 36-åringen også over rennene i Garmisch-Partenkirchen neste helg. Da er VM i Åre neste.

Han har flere ganger kommet tilbake etter alvorlige skader, også etter den siste kneskaden. Vedvarende problemer med kneet gjør at han nå kommer til å sette strek for karrieren.

Svindal har fire OL-medaljer, deriblant gull fra Super-G i Vancouver i 2010 og utfor fra Pyeongchang i fjor. Han har fem VM-titler, to sammenlagtseirer i verdenscupen og til sammen 36 rennseirer i verdenscupen.

