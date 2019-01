Aksel Lund Svindal legger opp etter VM

ntb_sport

Den norske alpinkongen kom med beskjeden under KitzRaceParty, et arrangement for Hahnenkamm-rennenes samarbeidspartnere og VIP-gjester, blant dem mange tidligere løpere.

– Jeg konsentrerer meg om rennene i Åre, de blir mine siste konkurranser på toppnivå, sa han. Uttalelsen er gjengitt blant annet på nettstedet til Østerrikes OL-komité og nådde norske medier søndag morgen.

– Jeg synes det var riktig å gjøre det slik, ansikt til ansikt med mange av de folkene jeg har vært rundt de siste 15 årene. Jeg fikk hyggelige reaksjoner etterpå. Folk synes det er litt vemodig, men stort sett var det hyggelige meldinger. I dag er jeg glad for at jeg gjorde det slik, sa han til NTB søndag.

Norske medier sto i kø for å intervjue Svindal i Kitzbühel. Først ute var NRK, og han forklarte at han ikke ville orket å kalle inn til pressekonferanse og fortelle om sin avgjørelse.

– Da var det bare å si det. Nå er det ingen vei tilbake.

Overfor NTB avviste han at det føles tungt at det snart er slutt.

– Nei, det er det ikke. Det er «circle of life». Dette er vel 16. gang jeg er i Kitzbühel, og jeg tror ikke noen har kjørt verdenscup i 20 år, sa Svindal.

Akselerert

Svindals vonde kne sørget for at han står over alle rennene i Kitzbühel denne helgen. Etter å ha fått problemer under den første treningsomgangen tirsdag dro han til Innsbruck for å få kneet sjekket av en spesialist. I løpet av oppholdet formet avgjørelsen seg.

– Det er en prosess som har løpt siden slutten av forrige sesong, egentlig. Da var jeg litt usikker på hva jeg skulle gjøre, men jeg ville ikke legge opp og angre etterpå. Jeg antok at dette ville bli siste sesong for meg, og gjennom vinteren har jeg fått bekreftet at det nærmet seg slutten, sa han til NTB.

– Det har akselerert litt den siste tiden. Først viste det seg vanskelig å kjøre i Bormio. Det var ikke så smart å stille opp der. I Kitzbühel med ekstreme forhold ble det litt i overkant for kneet, og sånn skal det ikke være. Da kjente jeg på at nå nærmer det seg.

Sannsynligvis står 36-åringen også over rennene i Garmisch-Partenkirchen neste helg. Da er VM i Åre neste.

Medaljekandidat

Han har flere ganger kommet tilbake etter alvorlige skader, også etter den siste kneskaden som han pådro seg nettopp i Kitzbühel for tre år siden. Vedvarende problemer med kneet gjør at han nå kommer til å sette strek for karrieren, men først håper han å prestere en siste gang under verdensmesterskapet i Sverige.

– Det vi kan håpe på er vel omtrent det verdensrankingen tyder på. Jeg er en god kandidat for medaljer, men i utgangspunktet er målet mitt å gjøre en god innsats, sa han til NTB.

Det var i Åre han tok sitt første VM-gull i 2007. NRK spurte om han ser for seg en avslutning med gull.

– Det ville vært perfekt, men dette er ingen ønskekonsert. Det er nær Norge, og det vil bli mye familie og venner der. Jeg tror det blir en bra avslutning på flere måter enn bare hundredeler, sa Svindal.

Han har fire OL-medaljer, deriblant gull fra Super-G i Vancouver i 2010 og utfor fra Pyeongchang i fjor. Han har fem VM-titler, to sammenlagtseirer i verdenscupen og til sammen 36 rennseirer i verdenscupen.

