Gruppe B:

Norge – USA 6-3.

Senere kampstart: Nederland – Tyskland (15.00).

Gruppe A:

Spilt lørdag: Sverige – Russland 6-4, Finland – Kasakhstan 9-0 (i Borås).

De to første i A-gruppen til semifinaler. De to siste i A-gruppen og de to første i B-gruppen til utslagskamper om semifinaleplass.