Ny cupnedtur for Tottenham

ntb_sport

Scoringer av Connor Wickham og Andros Townsend sørget for at de liljehvite fra Nord-London måtte takke for seg i verdens eldste fotballturnering allerede i 4. runde.

Dermed begynner det å bli få muligheter for Tottenham til å vinne sølvtøy denne sesongen. Torsdag forsvant laget ut av ligacupen i semifinalen etter å ha tapt mot Chelsea på straffesparkkonkurranse.

Nå må Tottenham vinne Premier League eller Champions League dersom de skal ende den 11 år lange trofétørken. I ligaen er Spurs ni poeng bak serieleder Liverpool, mens de i Champions League møter tyske Borussia Dortmund i åttedelsfinalen.

Skadeskutt lag

Forrige gang Tottenham vant FA-cupen var i 1991. Den gang sto Erik Thorstvedt i mål.

Mot Crystal Palace måtte gjestene klare seg uten flere av sine største stjerner. Harry Kane og Dele Alli er skadd, mens Son Heung-min har vært på reise og spilt for Sør-Korea. I tillegg var blant andre Christian Eriksen og Toby Alderweireld ikke å se i lagoppstillingen.

Det endte med nedtur. Wickham sendte vertene i ledelsen etter ni minutter. Spissen satte en retur i mål etter avslutning fra Andros Townsend. Scoringen var Wickhams første på 799 dager. Det skriver statistikktjenesten Opta.

Straffebom

Townsend var servitør på 1-0. Etter en drøy halvtime var det han som skulle straffe gamleklubben. Kyle Walker-Peters laget en klønete straffe, og den satte Townsend i mål.

Spurs skulle få muligheten til å utligne fra 11 meter like før pause, men Kieran Trippier misbrukte straffesparket.

Gjestene forsøkte desperat å slå tilbake, og skapte gode muligheter, men klarte aldri å overliste Crystal Palace-keeper Julián Speroni. Dermed ble det nok en cupnedtur for Mauricio Pochettino og hans lag.

(©NTB)