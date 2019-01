Trav Sørlandet søndag

ntb_sport

{bi}1. løp. 2140 m. Auto V65-1:{bt} 1) Wayne Brogård (DK) 1.16,7, Solsikke Invest ANS, Arendal. E. Høitomt, 2) Highland Breeze 1.17,0, 3) Annie's Boy 1.17,1, 4) Skylander Hill 1.17,2, 5) Ubuntu 1.17,2,. Odds: 7,1 (9). Trippel: 81,36 (9-5-7). Plass: 1,19-1,11-1,07.

{bi}2. løp. 2140 m. Auto V65-2:{bt} 1) Lego U.N. 1.30,2, Team Lego. J. Undem, 2) Will Teddy 1.30,3, 3) Trø Flax 1.30,4, 4) Voje Per 1.30,7,. 5) Bjørnemyr Tara 1.30,9,. Odds: 1,92 (2). Trippel: 64,96 (2-8-5). Plass: 1,1-1,31-1,35.

{bi}3. løp. 2140 m. Volte V65-3, V5-1:{bt} 1) Glans Tider 1.32,7, Birger Krusche Pedersen, Kristiansand. – L. Kolle, 2) Stjerne Kos 1.31,2, 3) Lille Odin 1.31,6, 4) Åsa O.K. 1.32,4, 5) Løvefaks 1.34,3,. 6) Eiklands Faks 1.33,6, g.. Odds: 6,09 (2). Trippel: 104,73 (2-7-6). Plass: 2,24-1,29-2,51.

{bi}4. løp. 2140 m. Auto V65-4, V5-2:{bt} 1) Classic Thompson 1.18,9, Gunnar Hagebø, Skien. J. Undem, 2) Make My Day T.J. 1.19,0, 3) L.J.'s Sonador 1.19,1, 4) Julia Early 1.19,2, 5) N.Y. Play My Ace 1.19,2,. Odds: 4,05 (5). Trippel: 63,15 (5-6-9). Plass: 1,33-1,38-1,13.

{bi}5. løp. 2140 m. Auto V65-5, DD-1, V5-3:{bt} 1) Valle Hugo 1.30,9, Helge Gunnar Søberg, Rendalen. Ø. Tjomsland, 2) Lome Perla 1.30,9, 3) Gerifaks 1.31,0, 4) Lille Senumsprinsen 1.31,2, 5) Eilert 1.31,4,. Odds: 2,59 (3). Trippel: 28,94 (3-6-7). Plass: 1,12-1,49-1,34.

{bi}6. løp. 2140 m. Auto V65-6, DD-2, V5-4:{bt} 1) Grace Yoga* (S) 1.17,4, Sverige. P. Kals, 2) Iasi (DE) 1.17,6, 3) Guccio Fortuna (DE) 1.17,6, 4) Albarella Rags 1.17,8, 5) Dante Kievitshof (DE) 1.17,8,. Odds: 5,45 (1). Trippel: 78,36 (1-10-4). Plass: 1,41-1,26-1,72.

{bi}7. løp. 2140 m. Auto V5-5:{bt} 1) Gianluca B.R. 1.18,6, Stall Jogen. Å. Tengsareid, 2) Conrads Carl (S) 1.18,7, 3) Speed and Power (S) 1.20,4, 4) Almost Genius 1.21,0, 5) Pay Me Laday (S) 1.21,1,. 6) Special Edition 1.21,6.Odds: 1,74 (7). Trippel: 8,2 (7-8-2). Plass: 1,12-1,26-1,67.

Totalomsetning: Kr. 4.255.084.

