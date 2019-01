Føderal rett skal vurdere krav om omkamp i NFL-semifinalen

ntb_sport

Det er to Saints-sesongbillettinnehavere som har fremmet et søksmål mot ligaen med krav om at kampen helt eller delvis skal spilles om igjen. Saken kommer opp mindre enn en uke før Rams skal møte New England Patriots i Superbowl i Atlanta.

Det er i praksis liten eller ingen sjanse for at søksmålet fører til omkamp, men en delstatsrett har sendt det videre til en føderal domstol, og det vil bli hørt der.

Bakgrunnen er at dommerne overså en klart ulovlig takling mot en Saints-spiller i sluttminuttene. Hadde straff blitt ilagt, ville Saints kunnet bruke opp nesten all gjenværende tid og deretter ha sparket vinnerpoengene fra kort hold. I stedet fikk Rams rikelig med tid til å utligne, og laget avgjorde deretter i forlengningen.

Søksmålet fremmes med henvisning til ligaens regel 17, som omhandler «mulige tiltak ved ekstraordinært urettferdige hendelser», som ifølge saksøkerne gir ligasjef Roger Goodell mulighet til å omgjøre resultater eller beordre kampen spilt om igjen helt eller fra punktet da uretten skjedde.

NFLs advokater hevder at regelen ikke kan benyttes i dette tilfellet.

– NFL bestrider ikke at vi har informert Saints, blant annet ved klubbens hovedtrener, om at en eller flere straffer burde vært ilagt ved taklingen sent i semifinalen, og at vi ønsker at våre dommere skal slå ned på slike hendelser. Imidlertid har ikke ligasjefen anledning til å overprøve dommernes avgjørelse, heter det.

Arthur Blank, som eier NFL-laget Atlanta Falcons, sa mandag at han regner med at klubbeierne vil justere reglene som følge av dommertabben som kostet New Orleans Saints finaleplass. Det regnes allerede som en av de groveste dommerfeil i ligaens historie.

Kravet om omkamp er for øvrig ikke eneste rettslige etterspill. Det er levert et søksmål mot ligaen på vegne av alle Saints-sesongkortholdere med krav om en uspesifisert sum i oppreisning. Det søksmålet ligger fortsatt i en delstatsrett i Louisiana.

