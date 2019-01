Granåsen fikk langrenns-NM i 2021

ntb_sport

Granåsen Aktivum blir formell arrangør av mesterskapet i 2021, som er planlagt avviklet i månedsskiftet januar-februar. Granåsen var en av tre NM-søkere.

– Granåsen er en solid søker og en god kandidat for et NM i langrenn, og det er stor langrennsinteresse i distriktet. Med forhåpentligvis et framtidig ski-VM i Granåsen igjen kan NM være en fin milepæl på veien, sier leder av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad til skiforbundet.no.

Langrennsarenaen i Granåsen er under ombygging, og både stadion og løyper vil framstå nyrenovert og moderne i 2021. Granåsen hadde NM sist i 2008, og verdenscup langrenn i 2009. De siste årene er det blitt arrangert verdenscup i hopp og kombinert der.

Det var to andre tildelinger under mandagens styremøte. Hovedlandsrennet nordiske grener i 2020 ble tildelt Furnes og Nybygda, mens junior-NM langrenn i 2021 ble tildelt Nes.

(©NTB)