Inzaghi fikk sparken i Bologna, erstattes av Mihajlovic

ntb_sport

Det meldte den italienske fotballklubben mandag, etter helgens 0-4-tap hjemme mot Frosinone.

Inzaghi, tidligere stjernespiss for Juventus og Milan, ble ansatt som trener i juni. Under hans ledelse er det blitt bare to seirer og 14 poeng på 21 kamper i Serie A.

Mihajlovic hadde en lang spillerkarriere for flere store klubber i Italia. Senere har han vært trener i Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan og Torino. Han har også vært landslagssjef for hjemlandet Serbia.

49-åringens forrige trenerjobb var i Sporting Lisboa, men der fikk han sparken bare ni dager etter at han ble ansatt i juni i fjor, og uten å ha ledet laget i kamp.

Bologna er tredje sist på tabellen i Serie A.

