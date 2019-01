Pochettino etter cupexiten: – Viktigste for Tottenham er alltid å være i topp fire

ntb_sport

Den argentinske manageren mener det ikke er automatikk i at en cuptittel ville tatt Tottenham opp til et nytt nivå på rangstigen.

– Igjen får vi debatten om et trofé vil ta klubben til det neste nivået, men jeg er ikke enig i det. Det bare bygger egoet. Akkurat nå er det viktigste for Tottenham alltid å være i topp fire, sa Pochettino, ifølge Sky Sports, etter 0-2-tapet for byrival Crystal Palace i FA-cupen søndag.

Det er de fire best plasserte i Premier League som går til mesterligaens lukrative gruppespill. Tottenham har kvalifisert seg dit tre sesonger på rad. Pengene derfra er viktige for London-laget, som har bundet opp store ressurser i en ny storstadion.

Ankepunktet

Pochettino har fått mye ros for jobben han har gjort i Spurs. Samtidig har stadig flere påpekt at det er på tide at klubben begynner å vinne trofeer. Ligacuptriumfen fra 2008 er fortsatt Tottenhams siste tilskudd i pokalskapet.

Torsdag kom de liljehvite til kort i ligacupsemifinalen mot Chelsea, som vant returkampen 2-1 og deretter finalebilletten i den påfølgende straffesparkkonkurransen. Fire dager senere var de også ute av FA-cupen.

Dermed er Tottenhams to siste tittelsjanser i Premier League og Champions League, men det er få som tror de vil kunne ta hjem noen av dem.

Trenger litt flaks

Spurs har slitt med tunge skadeforfall den siste tiden. Savnet av Harry Kane og Dele Alli byr på utfordringer i et tett kampprogram. Onsdag tar de imot tabellsjuer Watford på Wembley.

– Det er skuffende å være ute av to turneringer, men nå må vi være positive. Vi er i en god posisjon i Premier League, og Champions League er en massiv motivasjon for hele klubben. Vi er nødt til å være sterke, sa Pochettino søndag.

– Folk ønsker at vi vinner trofeer, men realistisk sett gjør vi det bra. Du må være litt heldig for å vinne FA-cupen og ligacupen i England. Det handler ikke bare om kvaliteten du har i stallen, sa han videre.

Argentineren sier målet nå er å redusere gapet til serieleder Liverpool og toer Manchester City. Tottenham ligger på tredjeplass og er henholdsvis ni og fem poeng bak tetduoen. I mesterligaen venter tyske Borussia Dortmund over to kamper i åttedelsfinalen.

(©NTB)