Solskjærs Manchester United møter Chelsea i FA-cupen

Dermed venter en ny beintøff bortekamp i London, etter at Arsenal ble slått 3-1 fredag. Chelsea slo Manchester United 1-0 i finalen på Wembley i mai, takket være et straffespark som både ble skaffet og utnyttet av Eden Hazard.

Hele 13 Premier League-lag er allerede slått ut av FA-cupen, sju av dem av lag fra lavere divisjoner. Det var derfor mange lag fra lavere divisjoner i potten, men United var uheldig og trakk et av de få virkelige topplagene, attpåtil borte.

Chelsea møter Malmö i europaligaen torsdag 14. februar, så FA-cupkampen vil bli spilt enten søndag 17. eller mandag 18. februar.

Etter trekningen utropte bookmakerne Manchester City til klar cupfavoritt (møter Middlesbrough eller Newport borte), mens oddsen på både Chelsea og Manchester United steg.

United slo Reading 2-0 hjemme i 3. runde og imponerte med 3-1 borte mot Arsenal i 4. runde sist fredag. Det var den åttende seieren av like mange mulige siden Solskjær ble ansatt som midlertidig manager rett før jul.

I Premier League har Solskjær tangert rekorden til Carlo Ancelotti og Pep Guardiola med seier i sine seks første seriekamper som manager for en klubb, og den kan slås i hjemmekampen mot Burnley tirsdag.

Høyt hinder

I FA-cupen kan United ta et nytt steg mot det som kan bli klubbens 13. triumf i verdens eldste fotballturnering, i så fall tangering av Arsenals rekord. Solskjær var som spiller med på to av titlene, i 1999 og 2004. Men neste hinder blir av den høye og vanskelige sorten.

Kampen på Stamford Bridge spilles dermed mellom to andre storkamper for Manchester United, mot Paris Saint-Germain i mesterligaen (12/2) og Liverpool i serien (24/2). De to kampene spilles begge på Old Trafford.

Før cupkampen mot Chelsea skal Manchester United spille ytterligere to bortekamper, mot Leicester 3. februar og mot Fulham 9. februar.

Trekningen

Slik ble mandagens trekning:

Brighton eller West Bromwich – Derby, Bristol C. – Shrewsbury eller Wolverhampton, Chelsea – Manchester U., Doncaster – Crystal Palace, Middlesbrough eller Newport – Manchester C., Portsmouth – Queens Park Rangers eller Watford, Swansea – Barnet eller Brentford, AFC Wimbledon – Millwall.

Kampene spilles i tiden 15. til 18. februar.

