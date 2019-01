Arsenal holder følge i kampen om en topp fire-plass

ntb_sport

Arsenal tok tre viktige poeng i kampen om mesterligaplass etter scoringer av Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. Laget har like mange poeng som Chelsea på 4.-plassen, men har spilt en kamp mer.

Aubameyang var sikker fra straffemerket etter at Sead Kolasinac ble lagt i bakken av Bruno Ecuélé Manga. Lacazette doblet ledelsen sju minutter før slutt. På overtid sørget Nathaniel Mendez-Laing for spenning de siste sekundene, men da var det for sent for en snuoperasjon fra gjestene. Alle poengene ble igjen i London, og Arsenal tok dermed sin sjuende strake hjemmeseirer.

Før kampen hedret begge lag Sala, som fryktes omkommet etter at småflyet som skulle frakte ham til Cardiff etter overgangen fra Nantes forsvant over den engelske kanal. Tirsdagens kamp var Cardiffs første siden tragedien, og lagkaptein Sol Bamba bar påskeliljer ut på banen. Før avspark var det et minutts applaus for Sala.

På et banner blant Cardiff-fansen sto det: «Vi så deg aldri spille, vi så deg aldri score, men Emiliano, vår vakre Bluebird (klubbens kjælenavn), vi vil alltid elske deg».

Neste runde spiller Arsenal borte mot titteljagende Manchester City, mens Cardiff tar imot Bournemouth.

Mitrović-dobbel

Fulham lå under 0-2 hjemme mot Brighton før det var spilt 20 minutter på Craven Cottage etter to mål av Glenn Murray. Men etter sidebyttet var det hjemmelaget for alle pengene.

Calum Chambers reduserte to minutter etter hvilen, før Aleksandar Mitrović utlignet ti minutter senere. Mitrović var ikke ferdigscoret og ga hjemmelaget ledelsen kvarteret før slutt. Luciano Vietto fastsatte resultatet til 4-2 elleve minutter før slutt.

Seieren gjør at nestjumbo Fulham bare har fem poeng opp til rett side av nedrykksstreken.

Stafan Johansen, som kun har startet fire ligakamper for Fulham denne sesongen, var ikke å finne verken på banen eller benken.

Jiménez -dobbel

Raúl Jiménez scoret to av Wolverhamptons mål da West Ham ble slått 3-0 hjemme på Molineux. Romain Saïss ga ulvene ledelsen etter litt over timen spilt, før Jiménez satte to i nettet i løpet av de ti siste minuttene. Laget er nummer sju på tabellen.

Everton vant 1-0 borte mot Huddersfield, etter en tidlig scoring av Richarlison og er på plassen bak Wolverhampton, som er motstander i neste runde.

Lucas Digne ble utvist for Everton etter 67 minutters spill, men Huddersfield klarte ikke å utnytte overtallsspillet de siste 25 minuttene.

Det blir en tøff oppgave for hjemmelagets nye manager, Jan Siewert, å redde klubben fra nedrykk. Huddersfield, som ligger sist på tabellen, har seks poeng opp til Fulham på plassen over.

